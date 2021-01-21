«Зафиксирован самый высокий результат с 2017 года»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, на какой период пришелся основной объем контрактов в 2020 году.

Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России достиг $4,1 млрд. Вопреки пандемии он оказался больше, чем в 2019 году, почти на 2%. Половина сделок оформлена с целью дальнейшего девелопмента или редевелопмента.

Основной объем контрактов традиционно пришелся на четвертый квартал, когда было подписано сделок более чем на 1,5 млрд. И это самый высокий результат с четвертого квартала 2017 года, посчитали эксперты компании JLL. На высокие значения второго полугодия, отмечают брокеры, оказала влияние низкая стоимость финансирования, снижение ставок по депозитам и соответствующее ожидание последующей компрессии рынка.

Наиболее существенный рост отмечен в производственно-складском сегменте, где по сравнению с 2019 годом объем инвестиций вырос в два с половиной раза. По абсолютному объему склады впервые с 2014 года попали в тройку самых привлекательных секторов. На первом месте по итогам остается сегмент жилой недвижимости — у него на 51%.

Традиционно востребованным сектором остаются офисы — на них пришлось около 1,1 млрд инвестированных долларов. Но все же высокий уровень неопределенности, связанный со спросом на офисном рынке, привел к тому, что объем инвестиций в «деловые метры» сократился на 20%. Как и прежде, Москва остается наиболее привлекательной для инвесторов. По итогам 2020 года на столицу пришлось 75% всех вложений. Доля Санкт-Петербурга — в пределах 16%.