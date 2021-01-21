Бизнесмен Александр Швидак остался под домашним арестом

Решение нижестоящей инстанции о продлении домашнего ареста бизнесмену Александру Швидаку до 25 января текущего года оставлено в силе. К этому заключению пришла Апелляционная инстанция Самарского областного суда. Ранее бизнесмен пытался оспорить избранную ему меру пресечения. Об этом “Ъ-Волга” сообщила адвокат Александра Швидака Анна Миненкова.

«Решение оставлено без изменений. Ответ апелляционной инстанции мы еще не получили. Мера пресечения осталась прежней – в виде домашнего ареста»,– сказала правозащитник.

Самарский предприниматель Александр Швидак подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее следствие пришло к выводу, что во время руководства ресурсоснабжающей организацией ООО «Волгатеплоснаб» бизнесмен занял у аффилированной компании 59 млн руб., не собираясь их возвращать.

Бизнесмен был арестован, затем его перевели под домашний арест. Его защита считает уголовное преследование незаконным.

Георгий Портнов