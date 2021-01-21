«Парк искусств» может быть построен на улице Кирова в Уфе

Градостроительный совет Уфы предложил новую площадку для строительства «Парка искусств». Как сообщил в Facebook инициатор проекта, член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Валериан Гагин, новая локация «Парка искусств» — сквер на улице Кирова, возле здания Академии наук республики.

По словам господина Гагина, эту локацию предложили члены рабочей группы по доработке проекта «Парка искусств», которая была создана в июне 2019 года по поручению Радия Хабирова. Завершить строительство «Парка искусств» общей площадью 10 тыс. кв. м планируют к 2024 году.

Валериан Гагин пытается реализовать проект «Парка искусств» с 2014 года. Изначально предполагалось построить его на территории парка Калинина, однако проект был несколько раз отклонен Главархитектурой города.

Анна Соколова