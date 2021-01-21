В Ленобласти открыт 21 пункт вакцинации от коронавиурса

В Ленинградской области от гриппа привито 64,5% населения. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидия Буц. В области также идет прививочная кампания по коронавирусу. На текущий момент в регионе открыт 21 пункт вакцинации, рассказали “Ъ-СПб” в пресс-службе зампредседателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

Заболеваемость COVID-19, по сравнению с декабрем, незначительно снизилась, констатировала Лидия Буц, но стабильной называть ее еще рано. В 2021 году не зарегистрировано ни одного крупного очага инфекции в организованных коллективах, единичные случаи есть в школах, добавила госпожа Буц. Вакцинация против коронавируса ведется препаратом «Спутник V». По данным регионального Роспотребнадзора, в области реализуется 10 тыс. доз, однократно привиты 2 тыс. человек и еще около 500 — двукратно.

Елена Большакова