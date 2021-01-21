Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о торгах домов «В Никитском», «Клуб хранителей времени», галереи ОПХ и других.

Не будем забывать отечественных устроителей аукционов. К слову, аукционный бизнес в период пандемии вовсе не рухнул — напротив, окреп и усилился. Давайте посмотрим на расписание аукционных торгов ближайшего уикенда начиная с четверга.

21 января проходят одни торги, «В Никитском» — это название аукционного дома в одноименном переулке. «Редкие книги, автографы, рукописи и фотографии». Очень примечателен топ-лот за номером 50 — нотная тетрадь «Романсы и песни для сопрано или тенора с аккомпанементом фортепиано; Чайковский» с автографом дочери издателя Юргенсона, Александре Петровне, Саше. Позже она вспоминала: «Все были им очарованы, как бы влюблены в него». Любопытно, что аукцион начинается онлайн, заранее, и в тот момент, когда я писал программу, цена уже достигла 160 тыс. руб. — выше старта.

Фото: "В Никитском"

А вот в субботу, 23 января, будет сразу с десяток торгов. Начнем с галереи ОПХ — Общество поощрения художеств. Петербургские аукционисты продают на 13-м аукционе графику ЛОСХа, творчество «Группы Одиннадцати» и товарищества «Новые тупые». А вот самый дорогой по старту лот — «Женский портрет» абсолютного классика соцреализма Бориса Иогансона — 180 тыс. Сразу два питерских аукциона от «Матисс Клуба»: в первом топ — эскиз головы парашютистки Виктора Прошкина 1936 года за 490 тыс., во втором — Алексей Беляев-Гинтовт с мощной «Звездой» 2012 года, всего лишь за 350 тыс.

Нумизматика у «Империи», гравюры и фотографии у «Буквы и Картинки», всякая всячина у «Литфонда». Филателия, марки то есть, в «Клубе хранителей времени». Вот здесь будет абсолютный топ — это оригинал авторского рисунка одного из вариантов первой русской марки, выполненный в октябре 1856 года старшим гравером Экспедиции заготовления государственных бумаг Кеплером.

Фото: bidspirit

Когда-то этот рисунок находился в коллекции Николая II, который лично подарил его знаменитому филателисту Агафону Фаберже, сыну Карла. К рисунку прилагается сертификат итальянского аукциониста 1967 года Альберта Диена. Стартовая цена лота — 10 млн руб.