Выдача кредитных карт в Удмуртии за 2020 год сократилась на 26,6%

За 2020 год банки в Удмуртии выдали 96,9 тыс. новых кредитных карт. Это на 35,07 тыс. или 26,6% меньше, чем в 2019 году, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России выдача кредиток за год сократилась на 21,5% — с 11,44 млн ед. до 8,99 ед.

Больше всего новых кредитных карт в 2020 году выдали в Москве (556,1 тыс. ед.), Московской области (427 тыс. ед.), Краснодарском крае (386,6 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (331,1 тыс. ед.) и Башкортостане (291,7 тыс. ед.). Снижение выдачи отметили во всех регионах страны, наибольшее — в Московской области (на 30,9%), Москве (на 30%), Приморском крае (на 29,8%) и Татарстане (на 28,5%).

«В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась больше чем на 60%. При этом в последующем этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами, несколько уступающими темпам выдачи 2019 года. Дело в том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.