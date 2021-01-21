В декабре 2020 года в петербургских ТЦ были свободны только 3,4% площадей

По итогам 2020 года вакантность в торговых центрах Петербурга оказалась ниже, чем в декабре 2019 года. Об этом сообщают эксперты компании JLL. В декабре свободными оставались только 3,4% торговых площадей, что на 0,2 п.п. ниже, чем годом ранее.

Несмотря на локдаун и его последствия, освободившиеся площади в ТРК заняли арендаторы магазинов с сезонными товарами. Кроме того, арендаторы вели переговоры о продлении ранее предоставленных скидок. Эксперты отметили, что наибольшая доля вакантности (5%) наблюдается в небольших районных торговых центрах. В топовых ТРЦ свободны не более 2% площадей.

В текущем году в компании ожидают рост вакантности в торговых центрах с устаревшими концепциями и увеличение в них доли несетевых ритейлеров. Что касается арендных ставок, то они вернутся к докризисному уровню не ранее конца года.