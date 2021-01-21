Суд не прекратил дело о нарушении требований промбезопасности на Славнефть-ЯНОС

Арбитражный суд Ярославской области отказал в удовлетворении требования ПАО «Славнефть-ЯНОС» о прекращении производства по делу о нарушении требований промбезопасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. Агентство уточняет, что административное дело возбудил Ростехнадзор после проверки, проведенной летом 2020 года. Во время проверки надзорным ведомством было выявлено более 20 различных нарушений, среди которых были нарушения, связанные с эксплуатацией резервуаров и нефтепроводов.

В частности, по данным Ростехнадзора, на предприятии не был обеспечен контроль за уровнем вибрации на нескольких насосных агрегатах, в насосной комплекса резервуаров сырой нефти использовался манометр с разбитым стеклом, а в системе оповещения о загазованности рабочей зоны использовались приборы с истекшим сроком службы.

«Славнефть-ЯНОС» в суде оспаривал несколько выдвинутых против него обвинений в нарушениях. В судебных материалах говорится, что суд установил недоказанность отдельных нарушений, указанных в постановлении Ростехнадзора. Несмотря на это суд отказал в удовлетворении заявления «Славнефть-ЯНОС».

«Недоказанность административным органом отдельных эпизодов административного правонарушения, не влечет признания незаконным постановления в целом»,— цитирует «Интерфакс» решение арбитражного суда, уточняя, что оно может быть обжаловано во Втором арбитражном апелляционном суде.

Антон Антонов