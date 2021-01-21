Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о убийстве бизнесмена и его сына в Ижевске

Коллегия из восьми присяжных заседателей вынесла в Верховном суде Удмуртии обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении трех жителей региона. Их обвиняют в убийстве 44-летнего предпринимателя и его 22-летнего сына в июне 2019 года, а также в разбое и пособничестве ему с причинением ущерба на более 31 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Представленные государственными обвинителями доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении всех подсудимых. При этом только один из них признан заслуживающим снисхождения. В соответствии с законом на следующей после вынесения вердикта стадии уголовного процесса профессиональный судья рассмотрит вопросы, связанные с юридической квалификацией содеянного виновными, назначения им наказания и постановит приговор»,— говорится в сообщении.

Подробности уголовного дела читайте в материале «Жителей Удмуртии будут судить за убийство предпринимателя и его сына».