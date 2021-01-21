Мэрия Новосибирска забрала у застройщика автоспортивного комплекса земельный участок

В 2020 году мэрия Новосибирска расторгла договор аренды земельного участка в 118,29 га с застройщиком автоспортивного комплекса ООО спортивно-развлекательного центра (СРЦ) «Сибирское Кольцо». Как сообщает пресс-служба мэрии, такое решение связано с нарушениями обязательств со стороны арендаторов.

Спорткомплекс планировалось возвести в районе ТЭЦ-5. Проект автодрома разработала компания Tilke GmbH. В 2016 году арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на денежные средства СРЦ в размере 5,9 млн руб. из-за задолженности по арендной плате.

Всего в прошлом году мэрией было расторгнуто 96 договоров аренды участков общей площадью 169 га.

«По каждому из участков, которые мэрия вернула в 2020 году, рассматриваются перспективы дальнейшего использования. Решения должны будут соответствовать новой редакции генплана города. По оценке специалистов, существенная часть земельных участков не будет пригодна для строительства после актуализации градостроительной документации»,— говорится в сообщении.

В 2021 году планируется инвентаризация земель в Кировском и Советском районах. Закончить ее предполагается в следующем году в Октябрьском и Первомайском районах.

Ранее сообщалось, что долги за аренду земельных участков перед бюджетом города по состоянию на 1 июля 2020 года составили более 4,1 млрд руб. Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на 1 ноября задолженность более 1 млн руб. имели 286 организации.

Екатерина Лукашевич