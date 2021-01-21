Выдача потребительских кредитов в Удмуртии за 2020 год снизилась на 26,3%

За 2020 год в Удмуртии выдали 177,25 тыс. потребительских кредитов. Это на 64,85 тыс. или 26,3% меньше, чем в 2019 году, сообщает «Национальное бюро кредитных историй». В целом по России выдача сократилась на 25,9% — с 19,68 млн ед. до 14,57 млн.

Больше всего потребкредитов за прошедший год выдали в Москве (711,2 тыс. ед.), Московской области (632,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (553,9 тыс. ед.), Башкортостане (502 тыс. ед.) и Свердловской области (477,8 тыс. ед.). Снижение выдачи по сравнению с 2019 годом отметили во всех регионах страны, наибольшее — в Ставропольском крае (на 32,7%), Тюменской (на 30,6%) и Ростовской (на 29,5%) областях, в Приморском (на 29,4%) и Алтайском (на 28,8%) краях. Меньше всего показатель сократился в Москве (на 21,2%), Белгородской области (на 23,8%), Санкт-Петербурге (на 24%) и Московской области (на 24,1%).

«Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. При этом значение персонального кредитного рейтинга заемщиков остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. В 2020 году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.