За сутки короновирусная инфекция диагностирована у 167 жителей Башкирии

За минувшие сутки в Башкирии на 167 человек увеличилось количество выявленных носителей COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 570 человек, заразившихся новой короновирусной инфекцией. В стационарах на лечении находятся 802 пациента, из них в тяжелом состоянии — 58 человек, на ИВЛ — 14 человек. Количество выявленных носителей внебольничной пневмонии за сутки увеличилось на 215 человек. Умерло от COVID-19 два человека. Всего с весны прошлого года в Башкирии коронавирус привел к смерти 169 человек.

Олег Вахитов