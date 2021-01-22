Банк «Открытие» выставил на торги бывший офис в центре Екатеринбурга за 101 млн рублей

Банк «Открытие» выставил на торги свой бывший офис в центре Екатеринбурга за 101,8 млн руб. Речь идет об здании на улице Горького, 45. Как указано на сайте «Росэлторг», площадь здания составляет 1,1 тыс. кв. м. Заявки для участия в аукционе принимаются до 19 февраля, сам аукцион пройдет 20 февраля. Шаг аукциона составит 1,5 млн руб., сумма задатка — 10,1 млн руб.

Здание было построено в 2009 году, много лет его занимали банки. В разные годы там находились офисы «МДМ Банка», «Бинбанка», а также «УРСА Банка».

«В здании по ул. Горького 45 в Екатеринбурге до недавнего времени располагались отделение и часть бэк-офиса банка "Открытие", еще раньше – отделение "Бинбанка", который был присоединен к банку "Открытие" в январе 2019 года. В ноябре прошлого года банк объединил бэк-офисы в Екатеринбурге и переехал в новое здание по ул. Карла Маркса 1а»,— рассказал пресс-секретарь банка «Открытие» по Уральскому федерального округу Сергей Антонов.

Напомним, что в прошлом году банк «Открытие» продал семиэтажное здание головного офиса на Толмачева, 9 и переехал. Сейчас головной офис свердловского отделения банка находится в элитном особняке на углу улиц Карла Маркса и Горького на набережной Исети. Здание арендовали на 10 лет.