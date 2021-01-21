Главу Саратова наказали за стаи бездомных собак на улицах города

Главе Саратова Михаилу Исаеву внесли представление за ситуацию с отловом безнадзорных животных в городе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 13 июля 2020 года заключил муниципальный контракт с МБУ «Дорстрой» на оказание услуг по отлову бездомных собак в период с 13 июля по 19 декабря включительно.

После завершения действия контракта надлежащих мер по отлову животных не принималось. Аукцион был объявлен только спустя месяц, 13 января, однако до сих пор контракт не заключен. Не организованы и приюты для бездомных животных.

В СМИ и соцсетях регулярно появляются жалобы на стаи бездомных собак в городе, а также сообщения о нападении на людей. За прошлые выходные произошло минимуму три нападения, в том числе на ребенка, пострадавшие госпитализированы.

Марина Ковалева