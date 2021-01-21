Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов высказал позицию руководства региона по вопросу введения так называемых ковидных паспортов и других форм подтверждения факта прохождения вакцинации и наличия иммунитета к COVID-19. Как сообщает пресс-служба главы региона, господин Текслер заявил, что власти области не рассматривают такие нововведения.

«Делить людей по наличию антител в крови мы не будем. При этом вакцинация и создание широкой доступности вакцины – это основной приоритет, на котором мы сосредоточим наши усилия, в том числе на разъяснительной и организационной работе по вакцинации»,- сказал губернатор. Главной целью он назвал «ускоренное формирование массового иммунитета к коронавирусу», следствием которого станет снижение уровня заболеваемости, числа госпитализированных, что, в свою очередь, позволит поэтапно снижать ограничения.