«Почта России» ожидает 209 млрд рублей выручки по итогам 2020 года

«Почта России» по итогам 2020 года получит 209 млрд руб. выручки, рассказал в ходе пресс-конференции 21 января гендиректор компании Максим Акимов. В презентации «Почты России» говорится, что EBITDA компании составит 7,9 млрд руб., а чистая прибыль — 69 млн руб. Выручка компании, полученная через цифровые каналы, выросла за год на 77%, до 35 млрд руб. По итогам 2019 года выручка «Почты России» составила 206,9 млрд руб., чистая прибыль — более 3 млрд руб.

Компания в 2020 году обработала 220 млн международных отправлений по каналам трансграничной торговли. «Почта России» не раскрывала этот показатель по 2019 году, в 2018 году он составил 345 млн штук.

Максим Акимов отметил, что заказы мелких пакетов перетекли из трансграничного на внутренний рынок, назвав это вызовом для «Почты России». Отвечая на вопрос “Ъ”, гендиректор компании сообщил об ожиданиях по росту потока международных отправлений в этом году со сдвигом в товары премиального сегмента. Трансграничный рынок онлайн-торговли будет расти, но медленнее внутреннего, добавил Максим Акимов. На фоне изменения потребительских предпочтений «Почте России» важно дать логистические решения российским маркетплейсам, также сообщил глава компании. По его словам, все крупнейшие игроки рынка e-commerce уже работают с доставкой «Почты России».

Дмитрий Шестоперов