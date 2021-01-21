Как с погоста вода

Члены СНТ «Майский» подали иск в суд к Земскому собранию Пермского района, требуя признать недействующим изменение генплана Лобаново, возле которого планируется устроить новое кладбище. Садоводы говорят, что кладбище разместится слишком близко от поселений и реки Безгузы, впадающей в реку Сыру. Все эти факторы, а также не подходящая для погоста почва на участке могут привести к тому, что грунтовые воды с кладбища попадут в водоемы поселков. Кроме того, краевое минимущество, обнаружив в действиях администрации Пермского района нарушения, предписало отменить распоряжение об изменении разрешенного вида использования участка под кладбище.

Члены СНТ «Майский» в суде требуют признать недействующим изменение генплана Лобаново из-за намерений районных властей построить кладбище вблизи сельского поселения. В садоводческом некоммерческом товариществе заявляют, что по законодательству размещать погост вблизи села и истока речки Безгузы нельзя, так как остатки разложения вместе с грунтовыми водами могут попасть в водоемы соседних поселков. Члены СНТ «Майский» (более 50 домов) Максим Жуланов, Надежда Красноперова и Александр Хомутов обратились в Пермский краевой суд с заявлением об иске к Земскому собранию Пермского района в октябре 2020 года. Сейчас идет стадия предварительных судебных заседаний, сообщил представитель истцов Алексей Лунев.

Напомним, о намерениях властей Пермского района разместить кладбище в районе Лобаново членам СНТ «Майский» стало известно в начале 2020 года. Тогда в законности этого усомнились жители близлежащих поселков – Лобаново, Кольцово и других, а также Успенский женский монастырь, чье подворье стоит по течению реки Мулянки (туда тоже могут попасть кладбищенские грунтовые воды). После обращений жителей губернатор Дмитрий Махонин поручил разобраться в проблеме.

Как отмечается в иске, в генплан Лобаново внесли изменения, предполагающие размещение кладбища площадью 41,1 га в 1,2 км юго-восточнее деревни Горбуново. В 500-метровую санитарно-защитную зону от участка под погост попадают земли СНТ «Майский» и деревни Меркушево, что является нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

«Кладбище планируется на 38 га, такие объекты актуальны для больших городов. Максимальная норма для него по СанПиН – это 40 га, – обратил внимание представитель членов СНТ «Майский» Алексей Лунев. – На момент принятия генплана площадь кладбища к 2020 году должна была составлять 2,69 га, а к 2035 году – уже 2,99 га, что более чем на порядок меньше предусмотренного в настоящее время. Но это только по проектной документации, ничего не мешает властям потом увеличить площадь захоронения».

СНТ «Майский» заказало Пермскому НИИСХ ПФИЦ УрО РАН и эксперту-агроному Николаю Лоскутову исследование грунта с участка под кладбище. Заключение показало, что на этой территории находится дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва с влажностью 22,7–27,6%. Это нарушает санитарно-экологический норматив: по требованиям земля под погост должна быть песчаной, супесчаной с более низкой влажностью. Эксперт Николай Лоскутов отметил, что дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва намного сильнее аккумулирует и удерживает влагу, чем песчаная. Кроме того, уклон участка в сторону деревни Меркушево и реки Сыры может способствовать стеканию грунтовых вод с кладбища к поселку и реке. В заявлении указано, что исток реки Безгузы будет формироваться за счет подземных вод санитарно-защитной зоны кладбища, и в него будут попадать «растворенные продукты разложения останков захоронения».

Кроме того, краевое минимущество во время проверки в августе выяснило, что, решив разместить кладбище возле Лобаново, администрация района допустила ряд нарушений. В частности, публичные слушания по изменению генплана провели только в трех из двадцати населенных пунктов: в Лобаново, Мулянке и Кояново. Администрация также изменила разрешенное использование участка под погост, нарушив закон «О погребении и похоронном деле», СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Минимущество предписало отменить распоряжение об изменении разрешенного вида использования участка.

По информации пресс-службы минимущества, в связи с тем что администрация Пермского района не исполнила в установленные сроки предписание ведомства, информацию об этом направили в прокуратуру. «Одновременно с этим иск Пермского муниципального района о признании предписания минимущества недействительным находится в Арбитражном суде Пермского края», – добавили в министерстве.

«Администрация Пермского района не исполняет закон и предписания краевых властей. Ей не до граждан, которые здесь проживают. Несмотря на смену главы района, администрация продолжает выбранный курс, и сегодня по-прежнему поддерживает незаконно принятые решения», – отметил Алексей Лунев. Собеседник сообщил также, что в ближайшее время истцы проведут экологическую экспертизу грунта участка, которая докажет невозможность размещения там кладбища. Результаты исследования приобщат к материалам дела.