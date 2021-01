Звездный час

Когда 20 января в Вашингтоне 46-й президент США Джо Байден принимал присягу, на его запястье были часы Rolex. Вступившая вместе с ним в должность Камала Харрис, первая женщина и первый человек афроамериканского или азиатского происхождения на посту вице-президента США, для момента произнесения клятвы выбрала жемчужное колье ювелира пуэрто-риканского происхождения. На инаугурации выступили поэтесса Аманда Горман, певицы Леди Гага, Дженнифер Лопес и Кейти Перри, и каждая вложила особый смысл в свои украшения.

Для своей инаугурации 46-й президент Соединенных Штатов выбрал модель Rolex Datejust из стали с голубым циферблатом на браслете Jubilee и таким образом присоединился к группе президентов-предшественников, предпочитавших именно эти швейцарские часы. Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон, Рональд Рейган носили Rolex Datejust, Барак Обама на официальном портрете в роли президента США запечатлен в Rolex Cellini, а Джон Кеннеди предпочитал модель Day-Date.

В некотором смысле Datejust максимально универсальные часы. Спортивные, они отлично смотрятся и с костюмом. Надежные, лаконичные и с индикатором даты, что особенно важно при насыщенном расписании. Известно, что ранее Байден носил стальные спортивные часы большего диаметра. Его видели в Omega Seamaster Professional 300m с синим циферблатом, в Seiko 7T32-6M90 Chronograph во время президентской кампании и победной речи после выборов, а также в 42-миллиметровых Omega Speedmaster Professional «Moonwatch». Так что, судя по всему, в Овальном кабинете теперь расположился коллекционер часов.

Появление Камалы Харрис на инаугурации в жемчужном колье и серьгах не удивительно.

Вице-президент США надевает жемчуг на каждое значимое публичное появление с момента назначения в команду президента Джо Байдена прошлым августом. А символика его уходит корнями в ее университетские годы.

Будучи студенткой факультета политики и экономики Университета Говарда, Харрис состояла в женском общественном клубе, члены которого называли себя «20 жемчужин» и носили броши в виде листка плюща с 20 жемчужинами.

Жемчуг стал визитной карточкой Харрис и теперь, благодаря ему, она встанет в истории ювелирного стиля в один ряд с Коко Шанель, Джеки Кеннеди и Одри Хепберн в роли Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани». Харрис лишь углубила символизм своей клятвы выбором колье авторства ювелира пуэрто-риканского происхождения Wilfredo Rosado.

Певица Дженнифер Лопес Фото: Reuters

Певицы же Дженнифер Лопес и Леди Гага для выступления на инаугурации отдали предпочтение европейским маркам. Так, Дженнифер Лопес дополнила белоснежный брючный костюм жемчугом Chanel. На ее безымянном пальце также сверкало бриллиантовое кольцо за $1 млн, подарок мужа Алекса Родригеса.

Певица Леди Гага Фото: Reuters

Любительница провокационных нарядов, певица Леди Гага исполнила гимн США в пышной юбке и шерстяном жакете c гигантской позолоченной брошью в виде голубя Schiaparelli. Голубь с веткой оливы в клюве — классический символ мира, о чем певица напомнила в своем Twitter.

22-летняя Аманда Горман прочла стихотворение «The Hill We Climb» («Холм, на который мы идем») в ярко-желтом пальто и красном обруче Prada, которые дополнила золотыми серьгами-кольцами и крупным кольцом, подарками Опры Уинфри. Серьги греческого ювелира Nikos Koulis — из коллекции Energy, а кольцо с коралловой птичкой в золотой клетке авторства нью-йоркской ювелирной фирмы Of Rare Origin — трибьют на выступление на инаугурации президента Билла Клинтона в 1993 году поэта Майи Энджелу, прочитавшей «I Know Why Caged Birds Sing» («Я знаю, почему поют птицы в клетках»).

В заключение церемонии во время торжественного салюта выступила Кейти Перри с серьгах американского ювелира Rahaminov с крупными бриллиантами огранки «сердце».

Екатерина Зиборова