Власти Новосибирска: заявки на проведение массовых мероприятий на 23 января не поступали

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что никаких заявок на проведение массовых мероприятий на 23 число, когда должны пройти шествия в поддержку Алексея Навального, не поступало.

«Уже поздно их подавать, поэтому любые мероприятия, которые будут проводиться, будут незаконными акциями. Информации, чтобы кто-то предпринимал по данному поводу специальные меры, у меня нет»,— сказал в четверг мэр журналистам.

Акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, помимо Новосибирска, должны пройти в Томске, Омске, Красноярске и Кемерово. Накануне в омский штаб Алексея Навального пришли сотрудники полиции. На руководителя штаба Ольгу Картавцеву составили протокол по 20.2 ч.2 КоАП РФ. Она не исключает, что это связано с анонсами предстоящего митинга-шествия. Суд над ней состоятся 21 января.

Юлия Сасевич