Юрлицо так и не построенного орловского завода цементно-стружечных плит получило банкротный иск

Орловский филиал Россельхозбанка (РСХБ) подал в арбитражный суд Орловской области иск о банкротстве ООО «Стемал», которое намеревалось с использованием кредита банка построить в регионе завод по производству цементно-стружечных плит стоимостью 4 млрд руб. Согласно документам суда, в случае введения в отношении «Стемала» процедуры наблюдения РСХБ хочет включить в третью очередь кредиторов 1,6 млрд руб. с учетом процентов и неустойки. Долг обеспечен залогом транспорта, недвижимости, земли и другого имущества «Стемала». Впрочем, пока суд оставил заявление банка без движения — из-за отсутствия ряда необходимых документов, в том числе доказательств наличия прав залога (актуальные выписки из ЕГРН, свидетельство о регистрации уведомления о залоге в отношении предмета залога).

Напомним, завод по строительству завода цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. кубометров в год предполагалось запустить сначала в конце 2015 года, потом к 2019 году. Но проект осложнил корпоративный конфликт, начавшийся в 2019 году между предпринимателями, которые его реализовывали. Один из конечных бенефициаров Виталий Овешников попытался в суде исключить из числа учредителей ООО «Русь-тара» (ранее было учредителем «Стемала») своего партнера Алексея Тимофеева, заявляя, что тот якобы хочет обанкротить компанию. Господин Тимофеев претензии отвергал, ссылаясь на то, что завод строится «по плану». Доля в проекте есть у кредитующего его Россельхозбанка, в котором уже заложено имущество обоих бизнесменов.

В начале 2020 года арбитражный суд Орловской области признал «Русь-тару» банкротом. Компания является поручителем перед РСХБ по кредиту «Стемала», общий долг которого перед банком оценивается в 3,2 млрд руб. Отметим, что еще 1,6 млрд руб. РСХБ требует с московскоого ООО «ВКПС», которому принадлежит 99,9% долей ООО «Стемал».

Подробнее о конфликте, помешавшем строительству завода, — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова