МЧС предупредило о сильных морозах в Тюменской области

В Тюменской области к концу недели ожидается сильное похолодание, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным синоптиков, средняя суточная температура воздуха 23 и 24 января будет ниже климатической нормы на десять и более градусов.

Так, в ночные часы 22 января в регионе ожидается похолодание до - 30 градусов. 23 и 24 января температура воздуха будет колебаться от -34 градусов до -39 градусов. Самую низкую температуру синоптики прогнозируют 24 января — до -45 градусов. «В Тюмени 23-24 января в ночные часы температура воздуха будет от -36 градусов до -38 градусов»,— говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют перед выходом из дома надевать теплые носки, варежки, шарф и шапку, не находиться на улице более 1,5 часов, а также отказаться в морозную погоду от низкокалорийной диеты, чтобы организм был лучше защищен от холода. «Перед выходом не используйте увлажняющие кремы, также рекомендуется отказаться от тонального крема и увлажняющей помады. Содержащаяся в них вода наполнит поры и замерзнет на морозе. Если вы опасаетесь сухости кожи, за 20-30 минут перед выходом на улицу намажьте лицо жирным кремом, а на губы нанесите бесцветную помаду»,— отметили в пресс-службе МЧС.