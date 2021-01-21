Завершено расследование дела Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства

В Красноярске уголовное дело в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в двойном убийстве (ст. 17, п п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР), передано в прокуратуру для утверждении обвинительного заключения.

Как считают следователи, в 1994 году у Анатолия Быкова произошел конфликт с 23-летним членом группировки, возглавляемой бизнесменом, Александром Наумовым. Поводом стало якобы несправедливое распределение доходов от совместной деятельности.

Через некоторое время после этого перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. «Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить»,— сообщает СКР. Сделать это он поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды — Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Следователи выяснили, что киллеры некоторое время следили за жертвами, а 24 июля 1994 года в Свердловском районе расстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета, когда они ехали в автомобиле.

Следствием во взаимодействии с оперативными службами УФСБ России по Красноярскому краю и ГУ МВД России по Красноярскому краю проведен полномасштабный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В частности, были получены показания Владимира Татаренкова и Сергея Бакурова о том, что помимо Владимира Татаренкова еще одним организатором двойного убийства является Анатолий Быков.

Исполнители убийства привлечены к уголовной ответственности: Сергей Бакуров приговорен к пожизненному лишению свободы, Владимир Чучков, находится в розыске, обвинение ему предъявлено заочно, Владимир Татаренков был приговорен к 13 годам лишения свободы, в настоящее время он уже отбыл наказание за это преступление. Анатолий Быков вину не признал, в содеянном не раскаялся. «Совокупностью собранных доказательств — допросами, очными ставками, проверками показаний на месте, обысками, выемками и другими — установлена его причастность к совершению преступления»,— рассказали в СКР. Материалы уголовного дела содержатся в восемнадцати томах.

Анатолия Быкова, который ранее возглавлял совет директоров КрАЗа и избирался несколько раз в красноярский парламент, задержали в мае 2020 года. Его поместили в СИЗО. Ему также предъявили обвинение в организации убийства Андрея Неколова,

покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, а также создании преступного сообщества.

Оксана Павлова