Аэропорт Сабетта оспорил доначисление 1,2 млрд рублей налогов в кассации

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа перенес на 15 февраля рассмотрение спора о взыскании МИФНС №1 по ЯНАО с ООО «Международный аэропорт Сабетта» (Ямал) 1,2 млрд руб.— налога на имущество, пеней и штрафа. Поводом для разбирательства стала примененная аэропортом инвестиционная льгота. Ранее арбитражные суды первой и апелляционной инстанций поддержали в споре налоговиков.

Как указано в материалах дела, в 2019 году МИФНС провела в аэропорту Сабетта выездную проверку уплаты налога на имущества за 2016 - 2018 годы. По итогам проверки налоговый орган доначислил компании 1 млрд руб. налога на имущество, 257,6 млн руб. пеней и штраф в 2 млн руб. МИФНС сделала вывод, что «Международный аэропорт Сабетта» не получил право на применение п. 6 ст. 376 Налогового кодекса, поскольку «не производил капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию» аэропортового комплекса, приобретенного у ОАО «Ямал СПГ». Вышестоящее управление ФНС по ЯНАО по жалобе аэропорта частично снизило размер доначислений.

ООО «Международный аэропорт Сабетта» — 100%-ая «дочка» ОАО «Ямал СПГ», совместного предприятия ОАО «НОВАТЭК» (50,1%), концерна Total (20%) и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Строительством аэропорта в Сабетте занимался как раз «Ямал СПГ».

В течение нескольких лет «Ямал СПГ» передавал в качестве вкладов в уставный капитал отдельные объекты строящегося аэропорта своему дочернему юрлицу — ООО «Международный аэропорт Сабетта». При этом в 2016-2018 годах ООО «Международный аэропорт Сабетта», рассчитывая налог на имущество, учло на основании п. 6 ст. 376 НК в своей налоговой базе капитальные вложения на строительство аэропорта Сабетта. Но налоговая инспекция признала данный расчет неправомерным.

Арбитражный суд ЯНАО поддержал в споре налоговый орган, сделав вывод, что ООО «Международный аэропорт Сабетта» приобрело объекты основных средств, построенные и введенные в эксплуатацию «Ямал СПГ». «Доказательств инвестирования денежных средств ООО "Международный аэропорт Сабетта" в строительство, проведение реконструкции, модернизации в материалах дела не содержится»,— говорится в решении суда первой инстанции. При этом в сентябре 2020 года управление ФНС России по ЯНАО частично отменило решение нижестоящей МИФНС № 1 по ЯНАО, снизив на 3,5 млн руб. доначисленный аэропорту Сабетта налог на имущество, а также соответствующие пени и штраф. Восьмой арбитражный апелляционный суд с учетом скорректированного налоговиками размера доначислений оставил в силе решение арбитража ЯНАО. После чего в ноябре прошлого года аэропорт подал жалобу в кассационный суд, который теперь и рассматривает этот спор.

По словам юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, с 2019 года все движимое имущество организаций освобождено от налогообложения налогом на имущество. «Данный шаг, в представлениях российских депутатов, должен снизить налоговую нагрузку на отечественный бизнес и улучшить деловой климат. Вместе с тем, количество споров по налогу на имущество организаций на недвижимость значительно увеличилось»,— отмечает он.

Как отмечает юрист, спор аэропорта Сабетта с налоговой инспекций посвящен вопросу определения налоговой базы при исчислении налога на имущество в отношении недвижимых вещей. «Главным в этом деле остается вопрос о возможности получения права на "модернизационную льготу" по налогу на имущество организаций налогоплательщиком, который приобрел такое "модернизированное" имущество у материнской компании. Апелляционный суд не усмотрел нарушений в акте суда первой инстанции, оставив его в силе. Вместе с тем, судом дополнительно отмечено, что преференция при внесении изменений в статью 376 НК РФ подразумевалась в отношении объектов инфраструктуры, предусмотренных федеральными целевыми программами, применительно к организациям, осуществляющим непосредственные вложения в строительство объектов инфраструктуры, а не приобретающим готовые объекты после их ввода в эксплуатацию. Ранее Минфин в своих письмах также настаивал на том, что право на льготу имеет только лицо, которое непосредственно произвело капитальные вложения. Думается, что подобное телеологическое толкование п. 6 ст. 376 НК РФ может затормозить развитие и переоборудование транспортной инфраструктуры в России»,— отметил Сергей Филиппов.