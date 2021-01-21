Смольный провел первые в 2021 году торги в отношении городской недвижимости

Комитет имущественных отношений Петербурга провел первые в 2021 году торги в отношении городской недвижимости. Суммарный доход по их итогам составил 15,6 млн рублей, сообщили в КИО.

В частности, единым лотом проданы жилые и нежилое помещения в аварийном здании на Прудовой улице в Петергофе. В аукционе приняли участие 11 участников. В итоге объекты были реализованы за 11,7 млн руб., в ходе торгов цена по сравнению с начальной увеличилась вдвое.

Также в аренду сданы четыре объекта нежилого фонда в Адмиралтейском и Выборгском районах города. Годовые арендные платы в сумме за них составят 3,9 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что более 20 тыс. объектов городской недвижимости в Петербурге подпадают под льготы на аренду.