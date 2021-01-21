Шествие за освобождение Алексея Навального пройдет в Самаре

Самарский штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал шествие за его освобождение. Акция состоится в субботу в 14:00 (MSK+1). Об этом сообщают представители штаба в соцсетях.

«Встречаемся на площади Героев 21-й Армии и идем гулять до площади Славы»,– говорится в сообщении.

Участники акции выступят за освобождение оппозиционера и против политических репрессий и нарушения законов России. Акция с самарской администрацией не согласовывалась.

Ранее на ситуацию с Алексеем Навальным откликнулось самарское отделение Либертарианской партии. Ее представители провели в Самаре в понедельник одиночные пикеты с плакатами с требованием освободить оппозиционера. Задержаний не было.

17 января Алексей Навальный вернулся после лечения из Германии в Россию, в аэропорту Шереметьево его задержали сотрудники ФСИН.

Ведомство просит суд изменить условный срок господина Навального на реальный. Его сторонники и он сам призывают людей выйти на улицы. Депутаты Госдумы обвинили оппозиционера в дестабилизации ситуации в России в интересах Запада. Многие зарубежные лидеры потребовали освободить Алексея Навального.

Георгий Портнов