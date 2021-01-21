Выдача потребкредитов нижегородцам сократилась на 28% в 2020 году

В Нижегородской области в 2020 году выдали более 302,4 тыс. потребительских кредитов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 27,6% ниже уровня предыдущего года.

Всего в России за год было выдано 14,57 млн. кредитов, падение по сравнению с предыдущим годом составило 25,9%. Больше всего займов было выдано в Москве (711,2 тыс., -21,2%), Московской области (632,5 тыс., -24,1%), Краснодарском крае (553,9 тыс., -27,7%), Башкортостане (502 тыс., -27,4%) и Свердловской области (478,8 тыс., -27,8%). Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны.

Анастасия Еремина