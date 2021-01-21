В Краснодаре заработали два мобильных пункта вакцинации от коронавируса

На главной городской площади Краснодара и возле ТЦ «Красная площадь» с сегодняшнего дня работают мобильные пункты вакцинации, сообщает пресс-служба администрация края. Прививку от COVID-19 можно получить бесплатно.

Мобильные пункты организованы на базе автомобилей КАМАЗ с возможностью подключения к электрической сети, для каждого сформированы бригады медиков. Чтобы пройти вакцинацию, достаточно иметь три документа – паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. За первые два часа работы пунктов вакцинировано 20 человек. Каждому пациенту выдается сертификат, по нему через 21 день можно получить второй компонент вакцины в том же прививочном пункте.

Анна Перова, Краснодар