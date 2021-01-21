Более 3,5 млрд рублей потратят на реконструкцию дороги на ул. Ново-Садовой в Самаре

Министерство строительства и автомобильных дорог Самарской области планирует заключить контракт на работы с ООО «Самаратрансстрой». Речь идет о втором этапе реконструкции автодороги на ул. Ново-Садовая в Самаре. Стоимость работ составит более 3,5 млрд руб. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

ООО «Самаратрансстрой» стало единственным участником торгов, которые проводило профильное министерство. Ул. Ново-Садовая обновят до 1 декабря 2023 года. Исполнитель укрепит старое покрытие и уложит новое.

Георгий Портнов