В 2020 году в Липецкой области увеличилась железнодорожная погрузка муки

Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железнодорожными линиями Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областей) сообщила о росте погрузки муки и продуктов перемола в Липецкой области по итогам 2020 года — на 7,2% по сравнению с 2019-м. Всего за прошлый год на станциях региона было погружено 48,1 тыс. т муки и продуктов перемола.

Отметим, что этот показатель рос и в предыдущем месяце: за декабрь 2020-го в другие регионы РФ и на экспорт направлено 3,8 тыс. т муки и продуктов перемола. Это в 1,5 раза больше, чем за декабрь 2019-го.

Валерия Розбот