«Состояние можно определить двумя словами — все плохо»

В итальянской Антерсельве стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. В 16:15 начнется женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Шансы российских биатлонистов на медали оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Состояние в российском биатлоне на данный момент можно определить двумя словами — все плохо. Установлена рекордная серия без медалей, и в активе лишь один подиум в сезоне. При этом позади шесть этапов, а впереди чемпионат мира. Так что Антерсельва — последняя проверка готовности наших биатлонистов перед первенством планеты и проверка крайне важная, отмечает комментатор Дмитрий Губерниев, который находится в Италии рядом с российской командой:

«Четыре гоночных дня начиная с четверга — это будет огромное испытание на итальянской высоте. 1,7 тыс. м — это очень солидное среднегорье. Индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты, то есть никаких спринтерских соревнований и гонок преследования не будет. И мужчины пробегут три гонки за три дня, женщины пробегут три гонки за четыре дня — это в любом случае нагрузка очень серьезная. Не хватает подиумов. Высотная адаптация для нашей сборной тоже будет иметь огромное значение».

Но рассчитывать на успешное выступление, по крайней мере, в индивидуальных гонках, российским болельщикам не стоит, как в этот раз в Антерсельве, так и на чемпионате мира в Поклюке, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: «В общем и целом нет никаких предпосылок к тому, чтобы наши спортсмены действительно были конкурентоспособны в отдельных видах программы, в данном случае я имею в виду в индивидуальных видах. Подтверждение этому — целый сезон результатов. Шансы, которые у нас есть, как мне представляется, прежде всего в эстафетных гонках.

Если они все-таки вспомнят, что они умеют стрелять на ноль, то у них есть все шансы получить медали».

Любопытно, но, несмотря на отсутствие результатов российских биатлонистов и туманные перспективы по медалям, интерес к виду спорта в нынешнем сезоне серьезно вырос. Рейтинги телетрансляций порой выше, чем у футбола, уверяет Дмитрий Губерниев: «Если сравнивать телевизионные цифры, то биатлон сейчас штурмует абсолютно новые рекорды за 10 лет существования. Можете себе представить? Результаты не самые блестящие, а все смотрят, ждут. О таких долях, если говорить о телевизионных рейтингах, мечтают даже матчи калибра “Спартак”— “Зенит”, “Спартак”—ЦСКА. То есть биатлон здесь футбол оставляет далеко позади».

Впрочем, повышенный интерес к биатлону здесь и сейчас Дмитрий Васильев объяснил без труда: «Прежде всего это связано с тем, что смотреть больше нечего, потому что все спортивные мероприятия как-то, что называется, забанили. А биатлон какие-то легкие всплески делает, смешанные эстафеты вдруг выиграли. Поэтому это ожидание, эта надежда подхлестывает многих болельщиков, и они начинают активно смотреть биатлон».

Основная программа седьмого этапа Кубка мира по биатлону ждет нас в выходные. Два масс-старта, а также мужская и женская эстафеты запланированы на субботу и воскресенье. А чемпионат мира в словенской Поклюке начнется 10 февраля.