В Челябинске посещаемость торговых центров в 2020 году упала на 29,5%

В торговых центрах Челябинска Shopping Index (отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) по итогам 2020 года снизился на 29,5% по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Watcom Group. В декабре по сравнению с ноябрем посещаемость челябинских торговых центров выросла на 5,7%.

По словам президента Watcom Group Романа Скороходова, ситуация в Челябинске сопоставима с другими российскими городами. «Восстановление рынка в целом неплохое, приблизительно идет везде одинаково. В Москве – немного лучше, в декабре 2020 года Shopping Index был ниже показателя предыдущего года на 25,9%»,– говорит господин Скороходов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2020 году торгово-развлекательные комплексы не работали около трех месяцев из-за ограничений, вводившихся в связи с пандемией коронавируса, – с конца марта до 11 июля.