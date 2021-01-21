По итогам 2020 года в Удмуртии на 25% выросли продажи премиум-автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет, сообщает пресс-служба «Авито Авто». При этом стоимость таких машин в республике выросла за год на 22% — до 2,98 млн руб., что на 110 тыс. руб. больше среднего показателя по России.

Отметим, что в рамках исследования рассматривались такие бренды, как Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus. За 2020 год на долю Удмуртии пришлось 0,84% продаж указанных машин по всей стране.

«Одним из итогов 2020 года для вторичного авторынка стал приток новых покупателей: люди, для которых приоритетным выбором раньше были новые автомобили стали чаще присматриваться к транспортным средствам с пробегом. Автомобили в возрасте до трех лет многие расценивают как прямую альтернативу новым, поскольку у них обычно небольшой пробег, и на модели такого возраста в большинстве случаев еще действует дилерская гарантия. В итоге покупка на вторичном авторынке, с учетом роста цен на новые модели в автосалонах, стала рациональным выбором не только для покупателей, которые рассматривают бюджетные транспортные средства, но и для желающих приобрести автомобиль премиального сегмента»,— отметил руководитель группы аналитики «Авито Авто» Марат Миннекаев.