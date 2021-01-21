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Появился действующий от имени саратовского Роспотребнадзора мошенник

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области предупреждает предпринимателей и руководителей предприятий и организаций о действующем в регионе мошенники, который представляется сотрудником ведомства.

Сообщается, что неизвестный, который называет себя «представителем головного офиса Роспотребнадзора» по имени Дмитрий Сергеевич Князев, предупреждает хозяйствующие субъекты о готовящейся внеплановой проверке Роспотребнадзора.

В управлении сообщают, что не имеют отношения к этим звонкам и призывают предпринимателей сообщать о них в правоохранительные органы.

Марина Ковалева


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