После пожара на липецком заводе источников тока «Энергия» возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Ельцу СКР по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту возгорания в одном из цехов АО «Энергия» (местный разработчик и производитель химических источников тока), в результате которого пострадала 30-летняя сотрудница предприятия — электродчик. Дело возбуждено по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ, до трех лет лишения свободы), сообщили в региональном управлении СКР.

Пожар произошел 19 января 2021 года. По данным следствия, из-за нарушения технологического процесса произошли выброс химического состава и его воспламенение. Электродчик получила ожоги лица и шеи, сейчас ей оказывают необходимую медпомощь. Сейчас правоохранительные органы устанавливают ответственных за безопасность сотрудников на производстве, допрашивают свидетелей и руководителей предприятия, назначают экспертизы для установления причин пожара и тяжести вреда, причиненного сотруднице «Энергии». Расследование продолжается.

Валерия Розбот