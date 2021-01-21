Мост на Малиновского демонтируют через две недели

Путепровод на Малиновского будет демонтирован в течение двух недель. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростовской области.

«Сейчас мы приступаем к демонтажу пролета № 3. В настоящее время демонтировано 13 балок пролетных строений. В течение двух недель путепровод будет демонтирован весь. После этого приступим к разбору опор. При этом уже установлен буровой станок для забивания свай под новый мост. Новый путепровод будет полностью повторять уже построенный»,— рассказал начальник участка АО «Ростовавтомост» Андрей Стучилин, его слова приводятся в сообщении.

Движение по мосту на Малиновского было закрыто 4 января. Причиной стало аварийное состояние сооружения. Реконструкцию путепровода планируется завершить к декабрю 2021 года.

Наталья Шинкарева