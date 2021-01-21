Московский режиссер обвинила новосибирский театр «Глобус» в цензуре

Режиссер московского Театр.doc Анастасия Патлай обвинила руководство новосибирского театра «Глобус» в цензуре. Накануне она написала на своей странице в Facebook, что в театре отменили два сеанса ее документальной постановки «Танго морген, танго пли», посвященной теме Великой Ответственной войны. Показы должны были пройти 15 января и 4 февраля.

По ее словам, руководство культурного учреждения могло отменить спектакль якобы после звонков «серьезных людей из кабинетов». «Каких — даже произнести было нельзя, которые попросили (или потребовали) не играть спектакль. Чем именно спектакль не устроил людей из кабинетов, директор не сказала или не знала, или ей не сказали ничего, кроме моей нехорошей фамилии»,— написала режиссер.

В свою очередь руководство театра сообщило, что показы не отменяли, а перенесли на 2 апреля и 4 мая из-за «сложных моментов с продажами билетов»: «Пока театр оставляет за собой право замены спектаклей в связи со зрительским спросом».

Также театр намерен принять участие «в выяснении подлинных причин и мотивов возникновения информации, которая появилась в публичном пространстве».

В пресс-службе минкульта Новосибирской области “Ъ-Сибирь” пояснили, что корректировка афиши театральных организаций (путем отмены или замены спектаклей) — «это сложившаяся практика в нынешней эпидемиологической ситуации, и руководство учреждения культуры вправе самостоятельно вносить изменения в театральную афишу».

Премьера документального спектакля «Танго морген, танго пли» состоялась 23 сентября прошлого года в рамках проекта «Матрица войны в опыте поколений новосибирцев» о войне и погибших родных. В репертуаре театра он стоял ежемесячно, прошли пять показов.

Юлия Сасевич