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Мэрия Екатеринбурга начала голосование по выбору парка, который благоустроят в 2022 году

Администрация Екатеринбурга объявила о начале голосования по выбору парка или сквера, который благоустроят в 2022 году, сообщил на брифинге замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Проголосовать можно на официальном портале Екатеринбурга.

Голосование продлится с 21 по 28 января. В шорт-лист вошли:

  • сад им. Энгельса;
  • бульвар Опалихинский;
  • летний парк «Уралмаш»;
  • парк Преображенский в Академическом районе;
  • Солнечная аллея в микрорайоне Солнечный.

Ранее мэрия организовала сбор предложений по благоустройству городских общественных территорий в 2022 году. Победитель будет включен в муниципальному программу «Формирование современной городской среды». На официальном портале Екатеринбурга представлены предварительные проектные решения по благоустройству парков.

Михаил Мананников


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