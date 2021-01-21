Мэрия Екатеринбурга начала голосование по выбору парка, который благоустроят в 2022 году

Администрация Екатеринбурга объявила о начале голосования по выбору парка или сквера, который благоустроят в 2022 году, сообщил на брифинге замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Проголосовать можно на официальном портале Екатеринбурга.

Голосование продлится с 21 по 28 января. В шорт-лист вошли:

сад им. Энгельса;

бульвар Опалихинский;

летний парк «Уралмаш»;

парк Преображенский в Академическом районе;

Солнечная аллея в микрорайоне Солнечный.

Ранее мэрия организовала сбор предложений по благоустройству городских общественных территорий в 2022 году. Победитель будет включен в муниципальному программу «Формирование современной городской среды». На официальном портале Екатеринбурга представлены предварительные проектные решения по благоустройству парков.

Михаил Мананников