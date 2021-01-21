В Горячем Ключе мужчина провалился под лед и утонул

Житель Горячего Ключа погиб сегодня ночью, провалившись под лед на озере, сообщил на своей странице в сети Instagram глава города Александр Кильганкин. В комментариях жители города пишут, что мужчина спасал других людей, которые тоже провалились под лед.

Мэр Горячего Ключа предупредил жителей, что озеро не замерзло полностью, лед очень тонкий, выходить на него опасно для жизни. «Буквально только что сотрудники парка остановили нескольких людей, которые собирались выйти на лед на коньках. Берегите себя и своих близких!», – обратился к горожанам и отдыхающим глава города-курорта.

Анна Перова, Краснодар