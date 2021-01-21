На рынке складов в Петербурге зафиксирован рекордный показатель за последние десять лет

По итогам прошедшего года объем ввода складских площадей в Петербурге составил порядка 341 тыс. кв. м — это рекордный показатель за последние десять лет, который превышает уровень 2019 года в 2,6 раза. Об этом свидетельствуют данные аналитиков международной консалтинговой компании Colliers International.

Основную долю ввода (57%) составили объекты, реализованные по схеме built-to-suit/built-to-rent. Их ключевыми клиентами остаются торговые сети и логистические компании. При этом совокупный объем сделок в 2020 году снизился примерно на 30% и составил 242,6 тыс. кв. м против 356 тыс. кв. м годом ранее. Снижение объема связано с рекордным уровнем спроса в 2019 году, когда было заключено несколько крупных сделок built-to-suit, отмечают эксперты.

Несмотря на прирост спекулятивных площадей на 146 тыс. кв. м, среднерыночный уровень вакантности практически не изменился. По состоянию на конец 2020 года, доля свободных площадей на рынке складов в Петербурге составила порядка 2,2% от объема рынка (около 75 тыс. кв. м).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что объем ввода складской недвижимости в Петербурге и Ленобласти вырос на 89%.