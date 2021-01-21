В Самарской области за сутки умерли еще восемь пациентов с COVID-19

За прошедшие 24 часа в Самарской области было выявлено 287 новых зараженных коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 272 человека. Кроме того, за минувшие сутки в Самарской области скончались восемь пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом в четверг сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего в Самарской области за время пандемии зафиксированы 37444 факта заражения COVID-19. Всего в регионе за это время умерли 762 человека, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Георгий Портнов