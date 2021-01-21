Два порыва водопровода произошло в Ижевске за утро 21 января

Утром 21 января в Ижевске произошло два порыва водопровода на перекрестке улиц Коммунаров и Ленина, а также на пер. Спартаковском. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщили в пресс-службе МУП «Ижводоканал».

Так, по ул. Коммунаров прорвало чугунную трубу диаметром 300 мм, которая эксплуатируется с 1954 года. В результате аварии отключено от водоснабжения здание №21 по ул. Ленина, которое имеет альтернативный источник воды. На пер. Спартковском повредился чугунный водопровод диаметром 150 мм. От водоснабжения отключены более 10 домов частного сектора. Отметим, что на соседних улицах Михайлова и Бабушкина есть водяные колонки. На месте порывов ведутся работы.