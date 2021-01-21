Пассажиропоток аэропорта Краснодар в прошлом году упал на 34%

Международный аэропорт Краснодар подвел итоги производственной деятельности за 2020 год, сообщила пресс-служба аэропорта. Пассажиропоток воздушной гавани в прошлом году составил 3 млн человек, что на 34% меньше, чем в 2019 году. Падение объема перевозок связано с ограничением авиасообщения во время пандемии COVID-19.

Наиболее популярными внутренними направлениями в 2020 году стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, Казань, Сургут, Тюмень и Уфа. На международных линиях лидером традиционно являлся Стамбул. Несмотря на кризис в транспортной сфере, в 2020 году из Краснодара было открыто 9 новых направлений: в Волгоград (Utair), Сыктывкар и Тамбов (Rusline), в Астрахань, Белгород, Воронеж, Саратов, Минеральные Воды, Мурманск («Азимут»). Так же аэропорт Краснодар принимал вывозные рейсы из Армении, Узбекистана, Таджикистана, Ливана.

Анна Перова, Краснодар