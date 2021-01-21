В Оренбуржье суточный прирост зараженных COVID-19 остается на уровне 0,5%

В Оренбуржье зафиксировано 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. При этом суточный прирост числа инфицированных в регионе остается на уровне 0,5%, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 32386. Умер 431 человек, в том числе шесть пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов