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В Оренбуржье суточный прирост зараженных COVID-19 остается на уровне 0,5%

В Оренбуржье зафиксировано 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. При этом суточный прирост числа инфицированных в регионе остается на уровне 0,5%, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 32386. Умер 431 человек, в том числе шесть пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов


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