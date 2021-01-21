На Дону выявлено 390 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области за прошедшие сутки зафиксировано 390 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Ростове — 142. В Таганроге зарегистрировано 13 новых случаев, в Новошахтинске — 11, в Батайске, Шахтах, Азовском и Неклиновском районах — по 10, в Волгодонске, Новочеркасске, Красносулинском районах — по девять, в Миллеровском, Сальском и Семикаракорском районах — по восемь, в Гуково, Белокалитвинском, Веселовском, Песчанокопском районах — по семь, в Азове, Каменске-Шахтинском, Кашарском и Мясниковском районах — по шесть. По пять новых случаев выявлено в Зверево, Аксайском, Волгодонском и Зерноградском районах, по четыре — в Егорлыкском и Зимовниковском, по три — в Боковском, Верхнедонском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Тацинском и Шолоховском районах, по два — в Багаевском, Дубовском, Заветинском, Каменском, Константиновском, Тарасовском, Усть-Донецком и Цимлянском районах, по одному — в Донецке, Кагальницком, Милютинском, Обливском, Ремонтненском, Советском и Чертковском районах.

За сутки в регионе вылечились 327 человек. Умерли 25 человек.

По состоянию на утро 21 января количество инфицированных в области превысило 59,8 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1425. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период выздоровели более 49,5 тыс. человек, умерли 2 422 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева