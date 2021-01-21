За сутки в Петербурге выявлено 3112 новых случаев коронавируса

В Петербурге за последние сутки официально подтверждено 3112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в городе заболели в общей сложности 310 504 человек, из которых 197 611 выздоровели, а 9122 — скончались. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 79 смертельных случаев от коронавируса. Об этом утром 21 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Ленобласти тем временем выявлено 225 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в регионе заразились 28 487 человек.

По России в целом общее число инфицированных достигло 3 655 839 (прирост за сутки — 21 887). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 3 054 218 человек, 67 832 пациентов умерли.