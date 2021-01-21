В Краснодарском крае выявлено 198 новых случаев COVID-19

По данным на 21 января в Краснодарском крае подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Всего за время пандемии в крае заболели 31760 человек.

По данным краевого штаба, больше всего новых зараженных COVID-19 в Краснодаре — 71 человек, в Сочи – 17, в Геленджике и Новороссийске – по восемь новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 559,6. За прошедшие сутки скончались 18 человек, заболевших COVID-19, при этом выздоровели 168 человек. Общее количество выздоровевших в крае за время пандемии составило 22251 человек, умерших – 1685 человек.

Анна Перова, Краснодар