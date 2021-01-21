Следствие назвало причину отравления в школе в Тольятти

Норовирусная инфекция стала причиной отравления в столовой в школе № 75 в Тольятти. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

В четверг правоохранители сообщили о возбуждении уголовного дела об отравлении детей в школе № 75 в Тольятти. Преступление, о котором идет речь, квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Некачественные услуги оказывало учебное заведение и комбинат питания, который снабжал учреждение пищей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. По версии следствия, 15 января текущего года 24 учащихся корпуса № 1 школы № 75 им. Красюка заболели острой кишечной инфекцией.

Ранее они ежедневно питались в школьной столовой. Сейчас пострадавшие лечатся амбулаторно.

Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция. Она характеризуется расстройством системы пищеварения.

Георгий Портнов