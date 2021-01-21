Глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал подчиненных в Курской области из-за проблем с квартирами для сирот

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин жестко раскритиковал подчиненных в нескольких регионах, в том числе в Курской области, за неисполнение поручений центрального аппарата в области защиты жилищных прав сирот. В ходе приема граждан по видео-конференц-связи прозвучало несколько жалоб, касавшихся снятия сирот с очереди или выдачи им жилья ненадлежащего качества. Так, мать шестерых детей из Курской области получила положенное по закону жилье, но, по ее словам, оно оказалось непригодно для жизни. Заявительница пожаловалась Александру Бастрыкину на действия органов местного самоуправления, которые предложили лишь поместить ее детей в социальный приют, пока она не решит свои жилищные проблемы. Управление СКР по Курской области возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, но жилищный вопрос заявительницы так и не решен. Александр Бастрыкин заверил, что дело будет передано в центральный аппарат СКР, а самой многодетной матери будет оказана социальная помощь, в том числе в обеспечении детей всем необходимым.

Господин Бастрыкин отметил, что его беспокоит большое число судебных решений по искам сирот в связи с неполучением жилья и соответственно неосвоением выделенных денег, а также предоставления жилья, не отвечающего установленным требованиям. По его мнению, «как минимум налицо признаки халатности со стороны должностных лиц». «Задача следственных органов России — разбираться в причинах неосвоения оставшихся бюджетных средств, изучать, на какие цели они идут, а также проверять — все ли купленные квартиры переданы сиротам. Такая же проблема и в Курской области, где на данный момент в очереди на жилье стоят 810 сирот. Из 564 млн руб. бюджетных средств на их обеспечение жильем освоено чуть более 200 млн руб.»,— цитируют в СКР Александра Бастрыкина.

Председатель СКР отметил необходимость расследования причин неосвоения средств под жилищные программы для сирот. «Сейчас в рамках расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав многодетной матери следователи устанавливают и других потерпевших. По этой проблеме направлено обращение главе региона»,— добавили в СКР. В управлении СКР по Курской областях назначена служебная проверка.

Мария Старикова