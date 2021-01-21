Депутаты взялись за марку

20 января в Законодательном собрании Новосибирской области прошло очередное заседание комитета по бюджетной и финансово-экономической политике. На встрече с парламентариями контрольно-счетная палата (КСП) представила отчет об использовании средств областного бюджета, направленных на формирование экспортного потенциала в 2019 и 2020 годах.



По данным КСП, регион по итогам 2020 года занял второе место среди субъектов Сибири по объему экспорта. В структуре отмечается снижение доли несырьевых и неэнергетических товаров — с 70% в 2015 году до 50% в 2019-м.

Как отметила аудитор КСП Елена Саблина, выявлены недостатки ряда паспортов по проектам развития экспорта. Так, например, в 2019 году около 90% расходов, или 83 млн руб., региональным минэкономразвития выделено на поддержку экспорта предприятиям АПК в виде организации их участия в российских и международных выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях. В мероприятиях, организованных в 18 зарубежных странах, приняли участие 179 компаний Новосибирской области, из них несколько участников — более одного раза. «Вместе с тем положением о конкурсном отборе, утвержденном минэкономразвития, не предусмотрен порядок проведения конкурсного отбора участников»,— рассказала Елена Саблина.

Также, по данным КСП, одним из направлений экспорта является продвижение региональных брендов (товарных знаков). Однако в Новосибирской области для этого отсутствует нормативная правовая база. Предложение о разработке необходимой документации палатой направлено в правительство и заксобрание региона.

Заместитель председателя комитета законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко отметила необходимость разработки норм использования бренда региона. «Это позволит стимулировать спрос на произведенные местными компаниями товары и услуги»,— подчеркнула она и добавила, что депутаты готовы оказать необходимую помощь.

Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев поинтересовался у чиновников, чем вызвано снижение экспорта несырьевых товаров и услуг.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, причина — в конъюнктуре рынка. «В целом экспорт растет и сырьевой, и несырьевой, даже в условиях пандемии у нас рост в третьем квартале 2020 года на 7%. Здесь очень сильно влияют конъюнктура и стоимость доллара, не сказал бы, что это для нас проблема. У нас, наоборот, появляется больше экспортеров, динамика положительная»,— заявил он.

Депутат Глеб Поповцев попросил разъяснить ситуацию с экспортными ценами на зерно. «Не секрет, что в октябре были введены заградительные пошлины в размере 20 евро, что стабилизировало рынок, но на сегодня произошла стагнация реализации зерна. Показатели по экспорту зерна также падают, ожидается, что пошлина вырастет еще в два раза. Как будут реализованы наши обязательства?» — обратился он к чиновникам.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, изменение пошлин на экспорт зерна никак не сказалось на исполнении экспортных контрактов региона. По данным областного минсельхоза, в последние два месяца цена реализации зерна не изменилась. «Предпосылок к существенному снижению цен на зерновом рынке сегодня нет. Ценовая политика обеспечивает привлекательный уровень рентабельности зернового хозяйства. Сегодня средняя себестоимость зерна в регионе — 8,2 тыс. руб. за тонну»,— прокомментировал министр.

По итогам работы комитета депутатами решено поддержать предложение КСП о разработке нормативной правовой базы об использовании регионального бренда (товарного знака) и направить необходимую документацию в минэкономразвития региона.