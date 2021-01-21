На Кубани объявлено экстренное предупреждение по гололеду

Синоптики сообщают, что с 18 часов четверга, 21 января, до 18 часов воскресенья, 24 января, года в горах Краснодарского края кроме Сочи выше 1000 м будет лавиноопасно. Также прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, а также объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей.

На 21 января по информации «КЦГМС» по краю будет переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки в виде снега, а днем - мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем составит -2…+3°, местами в северной половине и в предгорных районах -4…-9°. На Черноморском побережье: +3…+8°.

Василий Хитрых